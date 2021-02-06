Известный фешн-фотограф и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк изменила прическу

Конечно, знаменитость, не могла не поделиться переменами во внешности на своей странице в Instagram, передает Politeka.net

На новом фото эпатажная знаменитость позирует с короткими волосами медного оттенка, одетая в черный балахон. Легкий макияж с акцентом на пухлые губы добавил Плакидюк заманчивости. Надо сказать, что в обновленном образе выглядела она очень свежо и фантастически привлекательно. Остается непонятным, Соня действительно решила обрезать свою густую шевелюру или просто приподняла волосы.

Внешний вид Сони Плакидюк очень понравился ее поклонникам, они осыпали фотографа похвалами и комплиментами в комментариях. Однако нашлись и такие, кто раскритиковал цвет ее волос.

"Красиво жить не запретишь", "Нехороший цвет...", "Шикарная Соня", "Это просто снос башки 🔥🔥🔥", "Анжелика маркиза ангелов ♥️🔥🔥🔥", "А-ля Марийон Котияр💕", "На лисичку похожа", "Икона", - пишут в сети.

Напомним, что кокетка Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» прильнула к известному ведущему: "Люблю его!".

Как сообщала Politeka, Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» лишила спокойствия, показав сладкие места: «Начинаю год с…».

Также Politeka писала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» кокетливо приспустила одежду в постели: «Глаз не оторвать!».