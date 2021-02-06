Известный фешн-фотограф и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк изменила прическу
Конечно, знаменитость, не могла не поделиться переменами во внешности на своей странице в Instagram, передает Politeka.net
На новом фото эпатажная знаменитость позирует с короткими волосами медного оттенка, одетая в черный балахон. Легкий макияж с акцентом на пухлые губы добавил Плакидюк заманчивости. Надо сказать, что в обновленном образе выглядела она очень свежо и фантастически привлекательно. Остается непонятным, Соня действительно решила обрезать свою густую шевелюру или просто приподняла волосы.
Внешний вид Сони Плакидюк очень понравился ее поклонникам, они осыпали фотографа похвалами и комплиментами в комментариях. Однако нашлись и такие, кто раскритиковал цвет ее волос.
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"Красиво жить не запретишь", "Нехороший цвет...", "Шикарная Соня", "Это просто снос башки 🔥🔥🔥", "Анжелика маркиза ангелов ♥️🔥🔥🔥", "А-ля Марийон Котияр💕", "На лисичку похожа", "Икона", - пишут в сети.
Напомним, что кокетка Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» прильнула к известному ведущему: "Люблю его!".
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