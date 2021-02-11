Таня Брык, модель и победительница "Супер Топ-модель по-украински", показала, как занимается в спортзале

На фото Таня стояла в топе и штанах перед зеркалом. Красотка в одной руке держала телефон, на который снимала себя, а во второй руке - бутылку воды. Волосы у Брык были собраны в хвост, а образ модель дополнила белыми кроссовками. Девушка добавила несколько роликов, в которых показала упражнения, которые выполняет в спортзале. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Горите ягодицы ясно, чтобы не погасло.

Любимый мой комплекс для ягодичек)

Выполняем 12-15 раз , 3 подхода; последнее упражнение делае 15-20 раз, 3 подхода.

Сохраняй и пиши в комментариях какой комплекс хочешь следующим!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Где такой костюмчик можно купить?", "Где находится зал в котором вы занимаетесь?", "Крутые упражнения. Благодарю за то, что поделилась", "Следующее сними пожалуйста на живот", "Спаасибо за видео", "Фигура огонь", "Сделай комплекс для пресса, ну или для животика".

Напомним, победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык показала мастерство на пилоне

А еще Politeka сообщала, что победительницу "Супер топ-модель по-украински" Таню Брык сравнили с Анджелиной Джоли, смелое фото

Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" отмечает 32-летие, Костромичева не осталась в сторон



