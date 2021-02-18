Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли повернулась спиной ради эффектного кадра в шелковом платье
45-летняя актриса будоражит сознание поклонников до сих пор, передает Politeka.net. Натуральная красота и изящество - поражают воображение и заставляют обращать на нее внимание.
В этот раз поклонники решили вспомнить один из жгучих образов в нежном платье.
На голое тело артистка надела шелковый наряд на тонких бретельках. Платье отлично подчеркнуло тонкую талию и упругие ягодицы. К тому же нескромный вырез на спине оголил ее, дав понять, что звезда без белья.
Кроме этого, актриса повернула лицо к камере, сверкнув пышной грудью.
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Джоли убрала волосы в аккуратную прическу. Ее образ завершил красивый браслет на руке.
Взгляд артистки казался каким-то дерзким, она приоткрыла губы.
За час пост собрал более 100 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону роскошной актрисы массу приятных сообщений.
"Виды восхитительные", - написал один из поклонников.
Отметим, Анджелина Джоли любит круговые тренировки, то есть повторять ряд из нескольких упражнений: обычно получается от одного до трех кругов, состоящих из 6–15 упражнений.
Работа должна быть высокоэффективная, а между кругами требуется отдых. При правильном выполнении можно получить отличный результат за очень короткое время.
Звезда делает приседания с гантелями в широком приседе, тягу гантели на каждую руку, сгибания на гимнастическом шаре и другое, а потом от 30 до 45 минут кардио.
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