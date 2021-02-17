Голливудская актриса Анджелина Джоли подразнила сочными формами в миниатюрном купальнике

Как пишет Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страничек в Инстаграм появилось архивное фото еще молодой Джоли. На снимке юная звезда позировала в розовом купальнике. Ее волосы были мокрыми, что придало особой пикантности фото. Джоли смотрела в кадр и широко улыбалась. Ее глаза светились от счастья.

Как известно, сначала Джоли пробовала себя в роли модели, и лишь потом начала сниматься в кино. Судя по фото, они были сделаны в начале карьеры Анджелины, когда ей было около 16 лет.

В комментариях под постом знаменитости оставили массу приятных слов.

«Дерзкая девчонка», «Молодая пантера», «Очень красивая», «Счастливого начала недели красивая женщина», «Всегда. Потрясающие. Энджи», «Ух ты, сказочное явление красоты, королева, спокойной ночи, моя милая любовь, Джоджо», «Приятно видеть, как твое интересное тело светится, я мечтаю о тебе и люблю тебя», - пишут пользователи сети.

Отметим, что сейчас звезда редко принимает участие в фотосессиях. А если и снимается для каких-то журналов, то предстает в очень скромных образах. В люди актриса выходит в закрытых нарядах.

Напомним, что Анджелина Джоли вышла в люди с неудачным макияжем, лишив дара речи: "Словно побывала в масле".

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