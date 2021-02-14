Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вийшла в світ в стильному вбранні
Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі не відноситься до категорії зірок, які часто радують своїми виходами в світ і новинами. Останнім часом про зірку нагадували тільки судові розбірки з колишнім чоловіком, а також її реакція на нові стосунки актора.
Але фанати не сумують і публікують в Instagram архівні знімки актриси, які були зроблені, коли Джолі виходила в світ.
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Для виходу зірка обрала новий елегантний наряд, який склали чорна майка, а також класичний тренч білого відтінку зі вставками з велюрової тканини. На додаток до вбрання Анджеліна одягла сережки-гвоздики. Також Джолі випрямила волосся, зачесавши назад-таку зачіску часто можна побачити у виконавиці ролі Малефісенти. Варто звернути увагу на те, що шкіра Джолі якось неприродно блищить, начебто вона побувала в маслі.
Примітно, що на знімку Джолі виглядає дуже щасливою і променисто посміхається. Саме цю мить встигли зняти камери фотографа.
Ось фанати Анджеліни змогли обговорити не тільки стильний образ зірки голлівудських фільмів, але і її гарний настрій:
"Завжди красива🙏💗", " хороша картинка❤️"," о, ця посмішка .... красива", " оууу приголомшлива жінка 🤗", "красива, сяюча, багато індивідуальності, обожнюю❤️", "найпрекрасніше, що послав Бог".
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі на прогулянці вразила видом без ліфчика, пікантні фото.
Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі в одному боді і сіточці продемонструвала бюст у всій красі.
Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі викликала "запаморочення" своїм виглядом без білизни.