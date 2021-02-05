Голлівудська актриса Анджеліна Джолі знялася в одній з кращих своїх фотосесій і підкорила шанувальників

Джолі вважається однією з голлівудських ікон стилю завдяки бездоганному смаку і своїй любові до лаконічних образів. Причому так було завжди - навіть в молодості артистка блищала в найпростіших, але дивно вдалих нарядах.

Так, молода і прекрасна Анджеліна Джолі в 1991 році взяла участь у провокативній фотосесії в одному темно-фіолетовому боді з сіточкою. Акуратна зачіска, мінімум макіяжу і проста поза перетворили простий наряд в повноцінний і грайливий образ.

Як видно, Анджеліна привертає увагу громадськості не тільки завдяки своїй загальновизнаній красі і чудовому смаку в одязі, їй вдається з легкістю позувати перед камерами з самого початку кар'єри. Впевненість стала також ключовою в новому фото Джолі, яка відвернула обличчя від камери, підкорюючи ідеальним профілем.

Не так давно також в мережі показали чергове перетворення Джолі. Як видно на знімку, представленому на фан-акаунті в Instagram, струнка Джолі виглядає дуже красиво в простій сукні з шовку. Ніжно-рожевий відтінок підкреслив світлу шкіру зірка, а відсутність деталей зробило образ більш інтригуючим:

"Яка дорога жінка; наша леді на мільйон; Привіт, красуня; сексуальна жінка🔥 💎; виглядає красиво♥♥; Я люблю твою Божественну🌹; яка красуня жінка і кажуть, у неї тут кілька зайвих кілограмів?; Це так жарко🔥 🔥; красиво❤; Епічна жінка ❤ ️ Джолі назавжди; задня сторона дуже хороша».

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