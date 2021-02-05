Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась в одной из лучших своих фотосессий и покорила поклонников

Джоли считается одной из голливудских икон стиля благодаря безупречному вкусу и своей любви к лаконичным образам. Причем так было всегда – даже в молодости артистка блистала в самых простых, но удивительно удачных нарядах.

Так, молодая и прекрасная Анджелина Джоли в 1991 году приняла участие в провокативной фотосессии в одном темно-фиолетовом боди с сеточкой. Аккуратная прическа, минимум макияжа и простая поза превратили простой наряд в полноценный и игривый образ.

Как видно, Анджелина привлекает внимание общественности не только благодаря своей общепризнанной красоте и великолепному вкусу в одежде, ей удается с легкостью позировать перед камерами с самого начала карьеры. Уверенность стала также ключевой в новом фото Джоли, которая отвернула лицо от камеры, покоряя идеальным профилем.

Не так давно также в сети показали очередное преображение Джоли. Как видно на снимке, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, стройная Джоли выглядит очень красиво в простом платье из шелка. Нежно-розовый оттенок подчеркнул светлую кожу звезда, а отсутствие деталей сделало образ более интригующим:

«Какая дорогая женщина; наша леди на миллион; Привет, красотка; Сексуальная женщина🔥💎; Выглядит красиво🔥 ♥ ; Я люблю твою божественную🌹; Какая красавица женщина и говорят, у нее тут несколько лишних килограммов?; Это так жарко🔥🔥; Красиво ❤; Эпическая женщина ❤️ Джоли навсегда; Задняя сторона очень хорошая».

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