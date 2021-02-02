Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі засвітила форми в шовковій сукні
Артистка вирішила пограти з фантазіями шанувальників, засвітивши пікантні деталі, передає Politeka.net. Відомо, що артистку просто переслідують папараці, де б вона не з'явилася.
Користувачі мережі згадують одні з найяскравіших знімків Джолі, зроблених "нишком".
Так, в одній з фан-груп з'явився пост, де Беллуччі йшла в шовковій сукні. Тонка тканина обтягнула бюст так, що були помітні найпікантніші деталі - артистка була без білизни.
Красива сережка і чорна маска доповнили образ. Крім того, очі актриси були підкреслені й притягували погляд.
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На іншому фото Енджі була в білій сукні також без білизни. Красуня підкреслила тонку талію коричневим поясом.
Кадри вийшли досить гарячими і, одночасно, ніжними.
"Обличчя приховане, але все ще світиться✨ ✨ 👑", - написали автори поста.
За 40 хвилин публікація зібрала понад 100 лайків і кілька коментарів, в основному, у вигляді смайликів.
Відзначимо, 45-річна Анджеліна Джолі чудово виглядає. Зірка ретельно стежить за своєю зовнішністю.
Артистка підтримує молодість і красу завдяки правильному харчуванню. У свою їжу зірка додає імбир і часник, які, на її думку, роблять гарний вплив на тонус шкіри.
Зірка користується сонцезахисними засобами, а для вмивання вибирає лосьйони, які насичують шкіру вологою.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі в сукні з бездонним декольте нахилилася, вразивши розміром бюста: "зовсім, як її мама!».
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