Анджелина в молодости была такой же красоткой

Голливудская актриса Анджелина Джоли привыкла будоражить публику появлениями в модных нарядах с подросткового возраста

Сейчас знаменитая артистка редко появляется на публике, однако это не мешает ей набирать популярность в сети. На фан-страницах часто публикуют кадры с Джоли, рассказывают истории о звезде и делятся интересными фактами.

Недавно поклонники обсудили внешность Анджелины, которой восхищала звезда в подростковом возрасте. Артистка не только выглядела очень ухоженно и нежно, но еще и умудрялась покорить фигурой. Ранее звезда часто снималась в фотосессиях, во время которых примеряла лишь купальники или намеренно показывала бюст.

На одном из снимков, как видно, счастливая и молодая Джоли с мокрыми волосами и в пудровом бикини восхищала свежестью и красотой. Кстати, сама актриса не делает с кожей ничего экстраординарного. В ее уходе обязательны лишь несколько процедур – нанесение крема с высоким уровнем защиты от солнца и нанесение экстра-увлажняющего кремя с легким тонирующим эффектом.

Фанаты просто не смогли пройти мимо:

«Удивительное чудо; Джоли бэби милая картинка; Выглядит очень, очень красиво и великолепно, люблю тебя; Честно говоря ... это самая блестящая картина, которую видели в жизни ... 👍; Так жарко; Semper linda💕; Muito linda🌷; Очень хорошо, как конфетка; девушка сияет ярче звезды; как можно оторваться от такой красавицы».

Внешность Анджелины является примером для большинства косметологов, а легендарные скулы – мечтой девушек. Ее дерзкость заметили в самом начале карьеры и началось все с короткой стрижки, с которой она появилась в кинокартине «Хакеры», вышедшей на большие экраны в 1995 году, где обсуждаемая нами особа сыграла роль отъявленной кобре-преступницы.

Как видно, в 90-х актриса была настоящей бунтаркой, желая привлечь внимание к себе. Причем долгое время артистка ходила с такой стрижкой и лишь после стала менять ее на более классическую. Также стоит отметить, что Анджелина до пластики бюста (звезда удалила грудь из-за риска заболевания раком и после поставила импланты) часто экспериментировала со стилем.

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