Голливудская актриса Анджелина Джоли покорила пикантным видом в откровенном платье

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось фото, на котором еще совсем юная Джоли позировала в обтягивающем платье с бездонным декольте. В юности у Джоли была довольно сочная пухлая фигура. Она не была полной, но обладала внушительными формами. Это прекрасно видно на архивных фото.

На опубликованном снимке Анджелина стояла в фиолетовом платье с очень глубоким декольте и прозрачной юбкой. Юная модель наклонилась, продемонстрировав внушительный бюст. Волосы артистки были собраны, чтобы ничего не отвлекало от ее фигурки и красивого лица. На фото в полный рост можно также рассмотреть округлые бедра звезды и стройные ножки.

«Анджелина Джоли 1991», - подписали фото авторы аккаунта.

Не трудно посчитать, что на фото Джоли всего 16 лет. Поклонники пришли в восторг от снимка.

«Совсем как ее мама!», «Моя любовь», «Такая красивая», «Лучшая актриса всех времен», «Самая красивая женщина на земле», «Красиво выглядит и такое красивое платье», «Привет, красотка», «Выглядит потрясающе», «Люблю эту леди такую удивительную и красивую великолепную», - пишут пользователи сети.

Напомним, что легендарная Джоли заворожила своей ослепительной улыбкой: "Это бывает так редко...".

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