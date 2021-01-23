Знаменита голлівудська актриса і колишня дружина Бреда Пітта Анджеліна Джолі вразила незвичайним видом перед камерою

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в "Instagram" з'явився архівний кадр, зроблений під час фотосесії. Анджеліна Джолі постала в легкому спортивному костюмі, що нагадує піжаму, розкішний образ доповнила пишна зачіска з довгим волоссям, яка злегка прикрила обличчя під чубчиком.

Вона сіла на місце оператора перед кінокамерою і схопилася рукою за візир, ніби закриваючи вид на щось непристойне. При цьому актриса широко розкрила рот і грайливо висунула язик з веселими очима, ніби розпещена дитина.

Одного з користувачів мережі Анджеліна Джолі настільки надихнула, що він залишив зворушливий коментар:

"Я відчуваю, що ти вислизаєш з моїх рук, я відчуваю, що ти вже хочеш літати, але якщо ти хочеш розкрити крила, я не з тих, хто не дає тобі свободи, ти можеш полетіти якнайдалі. Клянуся, я не буду плакати, більше немає. У моїх річках все ще вода, шлюзи моїх криків відкриті... це була всього лише мрія бути твоїм господарем, думка з моєї величезної уяви, Голуб любові, як ти, я не можу бути в класі маленького сердечка, я радий знати, що ти вмієш літати, тільки боляче, що ти збираєшся в подорож, не прощаючись".

Раніше шанувальники виклали в соцмережі архівне фото, на якому актриса з'явилася в сірій кофті, яка зовсім не приховала її природних достоїнств: відкрите декольте, стрункі ноги і акуратна зачіска підкорили фанатів.

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