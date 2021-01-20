Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вразила шанувальників сліпучою посмішкою

Голлівудська красуня Анджеліна Джолі є прикладом для багатьох: успішна актриса, фотомодель, продюсер і сценарист, а також посол доброї волі ООН захоплює публіку і своїм талантом, і неземною красою. Тому в одному з фан-акаунтів в Instagram з'явився черговий знімок зірки, де вона дарує сліпучу посмішку відданим шанувальникам, пише Politeka.net.

На знімку Анджеліна Джолі захоплена зненацька всюдисущими папараці. Але зірка не розгубилася і тут же щиро посміхнулася на камеру. Актриса стоїть впівоберта і дивиться в бік, а її очі сяють від приємних емоцій.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Анджеліна Джолі (@andzhelina637)

Анджеліну Джолі сфотографували на вулиці: актриса була в чорному класичному пальті, яке вигідно відтіняло її світлу шкіру і темно-сірі очі. На обличчі зірки було мінімум косметики і лише сіро-чорна палітра на очах правильно розставляла акценти в повсякденному макіяжі актриси. Образ доповнила традиційна зачіска Анджеліни: темно-каштанове волосся легкою хвилею лягали на плечі, а кілька завитків обрамляли ідеальне обличчя.

Нагадаємо, що шанувальники у всьому світі пильно стежать за життям Анджеліни Джолі і кожною появою на публіці. Останнім часом вони помітили, наскільки рідше актриса стала бувати на різних заходах і показуватися перед шанувальниками. Можливою причиною цьому стало небажання голлівудської зірки чути про себе нові плітки і пересиченість увагою. Адже актриса стала всесвітньо відомою ще на початку нульових, і з того часу її ім'я стало легендарним.

До того ж вік Анджеліни Джолі змусив її змінити свої погляди на життя, а у своїх нечастих інтерв'ю актриса стала обговорювати зовсім інші теми. Але все це не заважає шанувальникам з обожнюванням згадувати кожну появу зірки на публіці.

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