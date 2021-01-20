Голливудская актриса Анджелина Джоли сразила поклонников ослепительной улыбкой

Голливудская красотка Анджелина Джоли является примером для многих: успешная актриса, фотомодель, продюсер и сценарист, а также посол доброй воли ООН восхищает публику и своим талантом, и неземной красотой. Поэтому в одном из фан-аккаунтов в Instagram появился очередной снимок звезды, где она дарит ослепительную улыбку преданным поклонникам, пишет Politeka.net.

На снимке Анджелина Джоли застигнута врасплох вездесущими папарацци. Но звезда не растерялась и тут же искренне улыбнулась на камеру. Актриса стоит вполоборота и смотрит в сторону, а ее глаза сияют от переполнявших ее эмоций.

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Анджелину Джоли сфотографировали на улице: актриса была в черном классическом пальто, которое выгодно оттеняло ее светлую кожу и темно-серые глаза. На лице звезды было минимум косметики и лишь серо-черная палитра на глазах правильно расставляла акценты в повседневном макияже актрисы. Образ дополнила традиционная прическа Анджелины: темно-каштановые волосы легкой волной ложились на плечи, а несколько подвитых прядей обрамляли идеальное лицо.

Напомним, что поклонники во всем мире пристально следят за жизнью Анджелины Джоли и каждым появлением на публике. В последнее время они заметили, насколько реже актриса стала бывать на различных мероприятиях и показываться перед поклонниками. Возможной причиной этому стало нежелание голливудской звезды слышать о себе новые сплетни и пресыщенность вниманием. Ведь актриса стала всемирно известной еще в начале нулевых, и с тех пор ее имя стало легендарным.

К тому же возраст Анджелины Джоли заставил ее изменить свои взгляды на жизнь, а в своих нечастых интервью актриса стала обсуждать совершенно другие темы. Но все это не мешает поклонникам с обожанием вспоминать каждое появление звезды на публике.

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