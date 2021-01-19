Известная голливудская актриса Анджелина Джоли впечатлила утонченной фигурой в откровенном платье

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в социальной сети "Инстаграм", посвященных знаменитости, появилось архивное фото, которое пришлось по вкусу фанатам. На снимке Анджелина Джоли запечатлена в обтягивающем вечернем платье без бретелек, изюминкой наряда стало открытое декольте, оно так и приковывает внимание. Актриса также надела длинные черные перчатки до плеч, а в руках несла белый пиджак. Судя по виду, звезда не надела бюстгальтер.

Образ как нельзя лучше подчеркнул стройную фигуру и внушительный бюст. Анджелину поймали в объектив фотоаппарата, когда она в сопровождении мужчин-охранников вышла из здания и замерла у открытой двери автомобиля. Так Джоли в очередной раз показала, что ее бывший муж Брэд Питт многое потерял после развода с ней.

Поклонники заметили, что после разрыва Анджелина начала совершенно по-другому мыслить и давать интервью журналистам. Более того, некоторые пользователи Инстаграм заявляют, будто актриса находится в глубокой депрессии и устала от постоянного внимания публики, поэтому в последнее время часто показывается. На одном фан-аккаунтов появилось фото Джоли с очень печальным выражением лица, под которым комментаторы снова подняли тему душевного здоровья звезды. «Это просто плохое настроение? Или это депрессия?» - задумались авторы.

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