Голливудская актриса Анджелина Джоли умеет привлечь внимание благодаря эффектной внешности

В прошлом году популярная артистка Анджелина Джоли рассказала, как принимала участие над съемками в «Алиса в стране чудес». В фильме звезда сыграла маму главных героев и перевоплотилась в сказочную красотку-блондинку. Несколько раз перед выходом картины звезда засветилась и на красной дорожке.

Джоли не так часто можно увидеть на публике, ведь из-за эпидемии вируса и не желания получать очередную порцию сплетен о себе, артистка прекратила появляться на публике с той периодичностью, что и раньше. Фанаты же с радостью вспоминают лучшие образы звезды, ее роли и стиль.

Если же в реальной жизни Джоли предпочитает минимализм и «стрит-стайл», то на красной дорожке звезда блистает в элегантных платьях. А вот в ролях к различным фильмам Джоли может похвастаться огромным списком перевоплощений. Одним из самых любимых образов для фанатов по-прежнему остается образ Лары Крофт и образ из фильма «Мистер и миссис Смитт».

Стройная и дерзкая красотка в простых майка-безрукавках и с оружием в руках не оставила поклонникам шанса.

Благодаря пухлым губам, выразительным глазам и легендарным скулам с четким профилем, о котором мечтают миллионы девушек, посещая косметолога, Джоли узнаваема на любом фото. Звезда имеет стройное телосложение, благодаря чему фактически в любом наряде выглядит очень соблазнительно.

Черный костюм с глубоким декольте, дневной макияж и распущенные локоны не оставили никого равнодушным:

«Потрясающее небесное тело; Привет из Арубы я восхищаюсь тобой; Красота! ❤; Не может быть столько красоты в одной женщине, которая прекраснее SOS 😍; Красиво ❤️ дамам на зависть; Горячая мама🔥🔥; Я восхищаюсь этой женщиной; Такая милая, милая, привлекательная и смелая; Так гламурно; Красивая женщина и отлично выглядит; роскошная женщина, которая также является живым произведением искусства».

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