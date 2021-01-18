Спустя десятки лет после начала карьеры, Анджелина Джоли остается популярной актрисой и привлекательной женщиной

На одной из фанатских страниц в соцсети "Инстаграм" появились откровенные кадры с участием красотки, передает Politeka.net. Поклонники напомнили, как она выглядела более 20 лет назад в фильме "Джиа".

Биографическая драма впервые появилась на экранах в 1998 году и получила два "Золотых глобуса". Анджелина Джоли сыграла главную героиню - модель Джию Марию Каранджи, которая прославилась работами в 1970-х годах. Примечательно, что актриса долгое время отказывалась от этой роли ссылаясь на то, что жизнь прототипа была слишком похожа на ее собственную, но в итоге согласилась и произвела фурор.

На одном из фрагментов Анджелина Джоли запечатлена в черном бюстгальтере и платье, которое приспустила до пояса, продемонстрировав свою волнительную грудь. На плече девушки можно заметить татуировку в виде иероглифа. На другом кадре 23-летняя актриса замерла на диване в сером свитере и синих штанах, ее лицо еще очень юное, а пухлые губы уже тогда сводили с ума мужчин.

Если сравнить снимки с недавними фото 45-летней Джоли, можно заметить, что со временем ее черты лица стали более правильными благодаря косметическим процедурам. Годы берут свое, но при этом актриса тщательно следила за своей физической формой и сохранила отличную фигуру, которую не стесняется демонстрировать до сих пор.

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