Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вміла дивувати образами ще до слави і світової популярності

Зірки завжди намагаються змінити імідж до своєї популярності, щоб знайти той самий неповторний і унікальний образ, який зробить їх більш привабливими. Анджеліна Джолі не була винятком. Її не можна дорікнути у відсутності оригінальності, бо вона багаторазово доводила її наявність.

Зовнішність Анджеліни є прикладом для більшості косметологів, а легендарні вилиці – мрією дівчат. Її зухвалість помітили на самому початку кар'єри і почалося все з короткої стрижки, з якої вона з'явилася в кінокартині «хакери», що вийшла на великі екрани в 1995 році, де обговорювана нами особа зіграла роль запеклої Кобрі-злочинниці.

Як видно, в 90-х актриса була справжньою бунтаркою, бажаючи привернути увагу до себе. Причому довгий час артистка ходила з такою стрижкою і лише після стала міняти її на більш класичну. Також варто відзначити, що Анджеліна до пластики бюста (зірка видалила груди через ризик захворювання раком і після поставила імпланти) часто експериментувала зі стилем.

"Красиво ❤; вона виглядає приголомшливо, незалежно від того, що на ній надіто, довге або коротке волосся, молоді або старше ♥ наша пацанка; ідеальна молода Енджі з коротким волоссям😍 💪 💪», - пишуть користувачі.

На фан-акаунтах люблять ділитися кращими кадрами Джолі з різними образами. Одним з таких став знімок з актрисою, що позує в сірій кофті і зовсім не приховує гідності фігури під одягом: відкрите декольте, стрункі ноги і акуратна зачіска підкорили фанатів.

У стилі актриси багато монохромних образів, які відрізняються простотою, мінімалізмом і відсутністю зайвого декору і прикрас і цей був не винятком:

"Що ти робиш, жінка-мрія?; де тільки бог створив її; як і раніше чудова; Я сумую за тобою так сильно😢 не вистачає ваших ролей😢; Ти моє серце биття; дуже добре!!!; Як же вона прекрасна😍 😘 👍; красива жінка; просто елегантно!; Звичайно ж жарко !!; Чудовий момент ❤».

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