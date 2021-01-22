Голливудская актриса Анджелина Джоли умела удивлять образами еще до славы и мировой популярности

Звезды всегда стараются сменить имидж до своей популярности, чтобы найти тот самый неповторимый и уникальный образ, который сделает их более привлекательными. Анджелина Джоли не была исключением. Ее нельзя упрекнуть в отсутствии оригинальности, ибо она многократно доказывала ее наличие.

Внешность Анджелины является примером для большинства косметологов, а легендарные скулы – мечтой девушек. Ее дерзкость заметили в самом начале карьеры и началось все с короткой стрижки, с которой она появилась в кинокартине «Хакеры», вышедшей на большие экраны в 1995 году, где обсуждаемая нами особа сыграла роль отъявленной кобре-преступницы.

Как видно, в 90-х актриса была настоящей бунтаркой, желая привлечь внимание к себе. Причем долгое время артистка ходила с такой стрижкой и лишь после стала менять ее на более классическую. Также стоит отметить, что Анджелина до пластики бюста (звезда удалила грудь из-за риска заболевания раком и после поставила импланты) часто экспериментировала со стилем.

«Красиво ❤; Она выглядит потрясающе, независимо от того, что на ней надето, длинные или короткие волосы, молодые или старше ♥ наша пацанка; Идеальна молодая Энджи с короткими волосами 😍💪💪», - пишут пользователи.

На фан-аккаунтах любят делиться лучшими кадрами Джоли с разными образами. Одним из таких стал снимок с актрисой, позирующей в серой кофте и совсем не скрывающей достоинства фигуры под одеждой: открытое декольте, стройные ноги и аккуратная прическа покорили фанатов.

В стиле актрисы много монохромных образов, которые отличаются простотой, минимализмом и отсутствием излишнего декора и украшений и этот был не исключением:

«Что ты делаешь, женщина-мечта?; где только бог создал ее; по-прежнему великолепна;Я скучаю по тебе так сильно😢 не хватает ваших ролей😢; Ты мое сердце биение; Очень хорошо!!!; Как же она прекрасна😍😘👍; Красивая женщина; Просто элегантно!; Конечно же жарко !!; Великолепный момент ❤».

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