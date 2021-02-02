Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли засветила формы в шелковом платье

Артистка решила поиграть с фантазиями поклонников, засветив пикантные детали, передает Politeka.net. Известно, что артистку просто преследуют папарацци, где бы она не появилась.

Пользователи сети вспоминают одни из самых ярких снимков Джоли, сделанных "исподтишка".

Так, в одной из фан-групп появился пост, где Беллуччи шла в шелковом платье. Тонкая ткань обтянула бюст так, что были заметны самые пикантные детали - артистка была без белья.

Красивая сережка и черная маска дополнили образ. Кроме того, глаза актрисы были подчеркнуты и притягивали взгляд.

На другом фото Энджи была в белом платье также без белья. Красотка подчеркнула тонкую талию коричневым поясом.

Кадры получились довольно горячими и, одновременно, нежными.

"Лицо скрыто, но все еще светится ✨✨👑", - написали авторы поста.

За 40 минут публикация собрала более 100 лайков и несколько комментариев, в основном, в виде смайликов.

Отметим, 45-летняя Анджелина Джоли превосходно выглядит. Звезда тщательно следит за своей внешностью.

Артистка поддерживает молодость и красоту благодаря правильному питанию. В свою еду звезда добавляет имбирь и чеснок, которые, по ее мнению, оказывают хорошее влияние на тонус кожи.

Звезда пользуется солнцезащитными средствами, а для умывания выбирает лосьоны, которые насыщают кожу влагой.

Напомним, Анджелина Джоли в платье с бездонным декольте наклонилась, впечатлив размером бюста: «Совсем, как ее мама!».

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