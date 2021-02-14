Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла в свет в стильном наряде

Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли не относится к категории звезд, которые часто радуют своими выходами в свет и новостями. В последнее время о звезде напоминали только судебные разборки с бывшим мужем, а также ее реакция на новые отношения актера.

Но фанаты не унывают и публикуют в Instagram архивные снимки актрисы, которые были сделаны, когда Джоли выходила в свет.

Для выхода звезда выбрала новый элегантный наряд, который составили черная майка, а также классический тренч белого оттенка со вставками из велюровой ткани. В дополнение к наряду Анджелина одела сережки-гвоздики. Также Джоли выпрямила волосы, зачесав назад – такая прическу часто можно увидеть у исполнительницы роли Малефисенты. Стоит обратить внимание на то, что кожа Джоли как-то неестественно блестит, словно она побывала в масле.

Примечательно, что на снимке Джоли выглядит очень счастливой и лучезарно улыбается. Именно это мгновение успели заснять камері фотографа.

Вот фанаты Анджелины успели обсудить не только стильный образ звезды голливудских фильмов, но и ее хорошее настроение:

"Всегда красивая🙏🏼💗", "Хорошая картинка❤️", "о, эта улыбка .... красивая", "Оууу потрясающая женщина 🤗", "Красивая, сияющая, много индивидуальности, обожаю ❤️", "Самое прекрасное, что послал Бог".

Напомним, что Анджелина Джоли на прогулке сразила видом без лифчика, пикантные фото.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в одном боди и сеточке продемонстрировала бюст во всей красе.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли вызвала "головокружение" своим видом без белья.