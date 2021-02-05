Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі вразила розмірами форм в нескромному декольте

Артистка завоювала мільйони фанатів по всьому світу, передає Politeka.net. Люди захоплюються акторським талантом зірки, а також її зовнішністю.

Досі шанувальники створюють сторінки, в яких публікують архівні та свіжі знімки Джолі.

Цього разу шанувальники згадали один з найгарячіших образів актриси. У кадрі Енджі постала в наряді на тонких бретельках і з великим декольте. Груди навряд чи змогли сховатися під тканиною і, здавалося, від одного незручного руху змогла вивалитися.

Джолі зачесала назад пишне волосся і, нахиливши голову, направила погляд вниз.

На повіках знаменитості були довгі чорні стрілки, що надавали образу трохи зухвалості.

Завершили образ аксесуари.

За п'ять годин пост зібрав всього понад 100 лайків, адже група тільки стала набирати популярність.

Користувачі мережі написали захоплені слова в бік спокусниці.

"Моя любов навічно", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі кілька років тому зважилася на видалення двох грудей.

У 2013 році артистка здала аналіз і в результаті дізналася про генетичну схильність до розвитку раку грудей у зв'язку з мутацією генів BRCA1 і BRCA2.

Відомо, що останні 10 років життя мати артистки, Маршелін Бертран, боролася з раком молочної залози і яєчників. Жінка померла у 2007 році у віці 56 років.

Крім того, від раку молочної залози померла бабуся знаменитості.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі в сукні з бездонним декольте нахилилася, вразивши розміром бюста: "зовсім, як її мама!».

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