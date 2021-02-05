Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впечатлила размерами форм в нескромном декольте

Артистка завоевала миллионы фанатов по всему миру, передает Politeka.net. Люди восхищаются актерским талантом звезды, а также ее внешностью.

До сих пор поклонники создают страницы, в которых публикуют архивные и свежие снимки Джоли.

В этот раз поклонники вспомнили один из самых горячих образов актрисы. В кадре Энджи предстала в наряде на тонких бретельках и с большим декольте. Грудь едва ли смогла скрыться под тканью и, казалось, от одного неловкого движения смогла вывалиться.

Джоли зачесала назад пышные волосы и, наклонив голову, направила взгляд вниз.

На веках знаменитости были длинные черные стрелки, что придавали образу немного дерзости.

Завершили образ аксессуары.

За пять часов пост собрал всего более 100 лайков, ведь группа только стала набирать популярность.

Пользователи сети написали восторженные слова в сторону соблазнительницы.

"Моя любовь навечно", - написал один из поклонников.

Напомним, Анджелина Джоли несколько лет назад решилась на удаление двух грудей.

В 2013 году артистка сдала анализ и в результате узнала о генетической предрасположенности к развитию рака груди в связи с мутацией генов BRCA1 и BRCA2.

Известно, что последние 10 лет жизни мать артистки, Маршелин Бертран, боролась с раком молочной железы и яичников. Женщина умерла в 2007 году в возрасте 56 лет.

Кроме того, от рака молочной железы умерла бабушка знаменитости.

Напомним, Анджелина Джоли в платье с бездонным декольте наклонилась, впечатлив размером бюста: «Совсем, как ее мама!».

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