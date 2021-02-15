Голлівудська актриса Анджеліна Джолі зачарувала зовнішністю богині на архівному знімку

Як пише Politeka.net, шанувальники Анджеліни Джолі, захоплені неземною красою і свіжістю актриси, на фан-сторінці зірки показали її архівний знімок, де вона вражає зовнішністю, про яку мріють багато дівчат у світі.

Неповторна актриса Анджеліна Джолі давно стала еталоном бездоганності, стриманості і краси. Зірка не потребує зайвої реклами, адже її обожнюють мільйони фанатів на всіх континентах. Красуня побудувала блискучу кар'єру і давно привертає увагу публіки до свого особистого життя. До того ж всіх захоплює і її стиль: завдяки лаконічним образам і жіночності Анджеліна Джолі збирає захоплені відгуки.

На портретному знімку, який показали в соцмережі, знаменита актриса постала в одному зі своїх кращих образів. Глибокий погляд її сіро-зелених очей акуратно підкреслений стриманим макіяжем: тонкі стрілки чорного кольору повторюють форму повік, а легкий темний тон в куточках робить погляд ще більш виразним і чарівним.

Соковиті пухкі губки, що дісталися Анджеліні від природи, підкреслені стриманою кремовою помадою природного тону, а м'яке світло, що падає на її обличчя, акцентує увагу на ідеальному тону шкіри . При цьому завершує образ зачіска: каштанове волосся, підв'язане на потилиці, спускаються на плечі і шию Джолі, а кілька неслухняних пасом красиво обрамляють бездоганне личко.

Знімок був зроблений давно, але і зараз Анджеліна Джолі, попри свої рідкісні появи на публіці, продовжує бути однією з найкрасивіших жінок світу. При цьому вона не боїться розбавляти консервативні образи пікантними деталями, ненав'язливо оголюючи свої самі привабливі частини тіла.

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