Голливудская актриса Анджелина Джоли очаровала внешностью богини на архивном снимке

Как пишет Politeka.net, поклонники Анджелины Джоли, восхищенные неземной красотой и свежестью актрисы, на фан-странице звезды показали ее архивный снимок, где она поражает внешностью, о которой мечтают многие девушки в мире.

Неподражаемая актриса Анджелина Джоли давно стала эталоном безупречности, сдержанности и красоты. Звезда не нуждается в лишней рекламе, ведь ее боготворят миллионы фанатов на всех континентах. Красотка построила блестящую карьеру и давно привлекает внимание публики к своей личной жизни. К тому же всех восхищает и ее стиль: благодаря лаконичным образам и женственности Анджелина Джоли собирает восторженные отзывы.

На портретном снимке, который показали в соцсети, знаменитая актриса предстала в одном из своих лучших образов. Глубокий взгляд ее серо-зеленых глаз аккуратно подчеркнут сдержанным макияжем: тонкие стрелки черного цвета повторяют форму века, а легкий темный тон в уголках делает взгляд еще более выразительным и чарующим.

Сочные пухлые губки, доставшиеся Анджелине от природы, подчеркнуты сдержанной кремовой помадой естественного тона, а мягкий свет, падающий на ее лицо, акцентирует внимание на идеальном тоне кожи. При этом завершает образ прическа: каштановые волосы, небрежно подвязаны на затылке, спускаются на плечи и шею Джоли, а несколько непослушных прядей красиво обрамляют безупречное личико.

Снимок был сделан давно, но и сейчас Анджелина Джоли, несмотря на свои редкие появления на публике, продолжает быть одной из самых красивых женщин мира. При этом она не боится разбавлять консервативные образы пикантными деталями, ненавязчиво обнажая свои самые манящие части тела.

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