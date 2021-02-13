Известная украинская телеведущая Татьяна Воржева, которая запомнилась многим своим участием в «Фабрике звезд», порадовала поклонников новым пикантным фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу девушки в соцсети.

Так, в аккаунте "украинской Джоли" появилось фото, на котором она позирует почти лежа на пианино. Кадр сделан сверху - девушка сидит на стуле, откинувшись назад и прислонившись спиной к клавишам пианино. Также она положила руку на музыкальный инструмент, словно "растянувшись" по нему.

На Татьяне можно заметить яркий и смелый макияж в темных оттенках и полупрозрачный боди черного цвета. При этом девушка загадочно смотрит в кадр, приоткрыв рот, что делает фотографию особенно сексуальной и пикантной.

Ранее мы писали, что что Воржева поделилась ярким фото, а также обратилась к своим поклонникам. В частности, девушка опубликовала на своей странице в соцсети архивный снимок, сделанный в жаркое время года. На снимке ведущая припала к земле в жизнерадостном красном платье с открытой спиной. Ведущая выбрала для фото необычную позу: она села на колени и буквально «сложилась» пополам.

Напомним, украинская Анджелина Джоли позволила лишнего, приласкав себя перед зеркалом: "Какие движения...".

Как сообщала Politeka, украинская Анджелина Джоли в супер-откровенном платье приняла странную позу: "любви нам".

Также Politeka писала, что украинская Анджелина Джоли кокетливо открыла бюст в откровенном топике: "А язык зачем?".