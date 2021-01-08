Телеведущая Татьяна Воржева, которая как две капли воды похожа на актрису Анджелину Джоли, показала пикантное селфи
Девушка старается вести свою страницу в социальной сети Инстаграм достаточно активно, поэтому делится новыми кадрами фактически каждый день. Новое селфи девушки заслуживает особого внимания.
Так, совсем недавно звезда выложила в соцсеть горячий кадр, на котором предстала во всей красе и естественном виде. Девушка распустила шатенистые локоны и позировала лежа на диване.
Одевшись в короткий спортивный топ с длинными рукавами и забыв о макияже, Татьяна выглядела весьма привлекательно в лаконичном и кокетливом образе (на селфи Воржева высунула язык, глядя в камеру).
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Фото получилось не только соблазнительным, но и довольно загадочным, а также нежным.
Также участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, заворожила внешностью в интересном образе.
Артистка надела черный пиджак, по всей видимости, на белье. Бретельки черного лифчика выглядывали из-под приспущенной одежды. Кроме того, можно и заметить грудь певицы.
"Красиво", "Прекрасно 🔥", "Очень круто!!", "Красивая!😍😍😍Слова❤️ А язык зачем? Чтобы читать эти стихи, красиво👍🌸", "Вы мои ми ми ми ♥️Спасибо 👍🏻😂", "Сияющая!!!😍❤️ А стих зачитал-голосом и манерой Монатика😊", - написали пользователи сети.
Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».
Как сообщала Politeka, украинская Джоли раздвинула ноги и показала горячие движения на природе: видео завораживает.