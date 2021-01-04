Телеведущая Татьяна Воржева, которая как две капли воды похожа на актрису Анджелину Джоли, устроила эффектный соблазн перед зеркалом

Татьяна Воржева привлекает поклонников в Инстаграм благодаря постоянным публикациям. Благодаря необычной схожести в Анджелиной Джоли, девушка также получает множество комплиментов. Сама телеведущая и певица в прошлом отмечает, что у нее с актрисой много общего.

Они обе интересуются судьбами мира и благотворительностью, а ранее Татьяна даже хотела стать актрисой. Также Татьяна успела ранее попробовать себя в роли телеведущей. Сейчас девушка занимается собой, а одно из ее самых любимых хобби — различные духовные практики.

Как видно на серии кадров, представленных в Инстаграм, Татьяна может похвастаться удивительно стройной фигурой, как и у самой Джоли. В черном платье с множеством бусин с камнями девушка выглядела довольно роскошно. При этом глубокое декольте и черные сапоги удачно завершили образ, который девушка показала, изобразив движения, подобные танцевальным.

Артистка говорит, что сравнение с Анджелиной Джоли ей очень льстит, как женщине. А в таких нарядах можно заметить, что звезды и правда похожи.

Напомним, в одном из интервью Татьяна прокомментировала то, что ее называют украинской Джоли.

"Мы с ней похожи не только внешне, но и по внутренним потенциалам. И мне было не очень приятно, когда она начала рассказывать о своих операциях. Афишировать это - лишнее. Она слишком красивая, чтобы быть матерью Терезой. Она - праздник. И ей нужно быть праздником и секс-символом до конца", - делилась своим мнением телеведущая.

Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».

Как сообщала Politeka, украинская Джоли раздвинула ноги и показала горячие движения на природе: видео завораживает.