Украинская телеведущая Татьяна Воржева, прославившаяся участием в «Фабрике звезд», встретила новый год сочным и ярким фото в соблазнительном образе

Знаменитость, которую часто называют «украинской Анджелиной Джоли» благодаря сильному сходству с актрисой, посвятила новый пост в своем Инстаграм пожеланиям подписчикам.

Так, знаменитость подчеркнула, что сейчас главное – найти в себе силы преодолеть последствия предыдущего года.

«Неважно насколько тяжелым был ушедший год. Важно то, что у нас всегда есть сила на то, чтоб развиваться, преодолевать, воплощать. Любви нам, свободы, вдохновений в новом году. Пусть сбываются мечты. 2021 welcome», - написала Воржева.

Она также поделилась архивной фотографией, сделанной в жаркое время года. На снимке ведущая припала к земле в жизнерадостном красном платье с открытой спиной. Яркая зелень вокруг придает снимку сочности и атмосферности.

Ведущая выбрала для фото необычную позу: она села на колени и буквально «сложилась» пополам, положив голову на землю и вытянув руки вдоль тела. Такая поза выглядит весьма непривычно и оригинально.

Отметим, что в одном из интервью Воржева комментировала тему своего сходства с Джоли.

«Мы с ней похожи не только внешне, но и по внутренним потенциалам. И мне было не очень приятно, когда она начала рассказывать о своих операциях. Афишировать это – лишнее», - заявляла ведущая.

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