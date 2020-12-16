Звезда «Фабрики звезд-3» Татьяна Воржева, которую сравнивают с американской актрисой Анджелиной Джоли, восхитила фигурой в приспущенном наряде

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Зимняя Аленка на связи» 🙌🏻Спасибо всем за поздравления😌. Уверенно двигаюсь в свой Новый год», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Воржева позирует в платке и пальто на голое тело, которое решила приспустить. Это стало причиной того, что в кадр попали упругие формы знаменитости.

Поклонники красотки активно лайкали пост кумира, хотя и не решились его комментировать.

Как сообщалось до этого, участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, заворожила внешностью в интересном образе

Артистка надела черный пиджак, по всей видимости, на белье. Бретельки черного лифчика выглядывали из-под приспущенной одежды. Кроме того, можно и заметить грудь певицы.

На шее звезды было крупное украшение - толстая и блестящая цепь.

Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».

Как сообщала Politeka, украинская Джоли раздвинула ноги и показала горячие движения на природе: видео завораживает.

Также Politeka писала, что украинская Джоли в блестящем топе без белья выставила напоказ идеальное тело: "Это лето, мальчик".