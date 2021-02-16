Легендарна голлівудська актриса Анджеліна Джолі вразила красою в незвичному образі
Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці актриси в соцмережі з'явилося фото, яке викликало справжній фурор.
У мережі показали архівний кадр Анджеліни Джолі в образі героїні фільму "Життя, або щось на зразок того" 2002 року.
Джолі, яку звикли бачити пристрасною брюнеткою там зображена з коротким світлим волоссям. Вона сидить за кермом авто, повернувши голову в сторону.
Актрисі зробили легкий макіяж, підвівши очі чорними стрілками. Родзинкою образу служить масивна сережка з камінням.
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У мережі захоплюються красою артистки.
"Яка красива жінка", "я люблю тебе», «Вау», «найкрасивіша дівчина на планеті», «коли бачиш ці пости, то думаєш, що красі немає меж, вона красива і гідна жінка, дуже-дуже хороша актриса», "цей погляд вбиває наповал", - пишуть в коментарях.
Відзначимо, Джолі не тільки знімалася у фільмах, але і працювала моделлю. За багато років у неї назбиралося досить багато кадрів. Зірка наважувалася на різні екстремальні фотосесії або зйомки з пікантними деталями.
Так, на аукціон Christie's виставлена фотографія напівоголеної Анджеліни Джолі з конем.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі на прогулянці вразила виглядом без ліфчика, пікантні фото.
Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі в одному боді і сіточці продемонструвала бюст у всій красі.
Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі викликала "запаморочення" своїм виглядом без білизни.