Легендарная голливудская актриса Анджелина Джоли восхитила красотой в непривычном образе

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице актрисы в соцсети появилось фото, которое произвело настоящий фурор.

В Сети показали архивный кадр Анджелины Джоли в образе героини фильма "Жизнь, или Что-то вроде того" 2002 года.

Джоли, которую привыкли видеть страстной брюнеткой там запечатлена с короткими светлыми волосами. Она сидит за рулем авто, повернув голову в сторону.

Актрисе сделали легкий макияж, подведя глаза черными стрелками. Изюминкой образа служит массивная сережка с камнями.

В Сети восхищаются красотой артистки.

«Какая красивая женщина», «Я люблю тебя», «Вау», «Самая красивая девушка на планете», «Когда видишь эти посты, то думаешь, что красоте нет предела, она красивая и достойная женщина, очень-очень хорошая актриса», «Этот взгляд сражает наповал», - пишут в комментариях.

Отметим, Джоли не только снималась в фильмах, но и работала моделью. За многие годы у нее насобиралось довольно много кадров. Звезда решалась на различные экстремальные фотосессии или съемки с пикантными деталями.

Так, на аукцион Christie’s выставлена фотография полуобнаженной Анджелины Джоли рядм с лошадью.

Напомним, что Анджелина Джоли на прогулке сразила видом без лифчика, пикантные фото.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в одном боди и сеточке продемонстрировала бюст во всей красе.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли вызвала "головокружение" своим видом без белья.