Зірка показала себе у всій красі

Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі з кожним днем привертає все більше уваги до себе

Попри те, що знаменитості вже 45 років, її фан-база не стає менше, а навпаки з кожним роком зростає, передає Politeka.net. Шанувальники створюють сторінки, присвячені зірці, де часто згадують архівні фото.

Цього разу в одному з аккакунтів з'явився знімок, на якому Джолі позувала в спокусливій сукні з декольте.

Легка тканина обтягнула груди зірки, а з декольте ледь не вистрибували груди, ймовірно, без білизни. Гарне вбрання трималося на товстих бретельках.

Пишна зачіска і різні прикраси завершили образ артистки.

Зірка позувала в такому вигляді в одній зі студій. Вона грайливо прикусила пальчик, за чимось пильно спостерігаючи.

Фото зібрало за кілька годин майже 200 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали в бік Джолі масу приємних слів.

"Сама пристрасть", - написав один з користувачів мережі.

Відзначимо, розкриті секрети привабливості Анджеліни Джолі. Зірка захищає себе від сонця, надягаючи великі капелюхи. Також артистка зволожує свою шкіру.

У 2000-х зірка дозволяла собі яскравий макіяж, але з віком і нинішніми трендами стала більш стриманою.

Зірка приділяє увагу тону шкіри, який вона створює консилерами і пудрою з тональною основою. Якщо раніше вона любила фарбувати губи яскравіше, то зараз червоні відтінки замінили пастельні нейтральні тони.

До слова, актриса вмивається тільки спеціальними лосьйонами.

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