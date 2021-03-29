Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли взбудоражила пикантным кадром на капоте авто

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось архивное фото со звездой. Как известно, в начале своей карьеры Джоли славилась неуправляемым дерзким характером. Она бралась за смелые роли, раздевалась ради пикантных фотосессий и эпатировала публику странными поступками.

Сейчас 45-летняя актриса примерная мать шестерых детей. Она предпочитает сдержанные образы, а к выбору ролей подходит более тщательнее. Сегодня Джоли уже не увидишь в неприличном виде, поэтому поклонники довольствуются тем, что было снято в начале ее творческого пути.

На одном из архивных фото красотка залезла на капот автомобиля, устроив на нем шалости. Джоли расставила ножки, продемонстрировав свои оригинальные сапожки. Ее взгляд был очень соблазнительным и, одновременно, хищным.

В комментариях поклонники звезды оставили ей массу приятных слов.

«О, красивая, соблазнительная Энджи, люблю тебя», «Дикая кошечка», «Какая красотка», «Вот это вид!», «Если ты сходишь с ума, ты сводишь меня с ума», «Лучшая во всем мире», - пишут пользователи сети.

Напомним, что уставшая Анджелина Джоли в балахоне озадачила внешностью на прогулке с дочерью: "Что прятала?".

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