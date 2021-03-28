Актриса Анджеліна Джолі у простих і ніжних образах виглядає помітно молодше звичайного

Після розлучення з Бредом Піттом актриса стала помітно менше з'являтися на публіці і говорити про себе, а також повністю приховала тему свого особистого життя. Оскільки зірка навіть не веде свій власний Instagram, за неї це роблять фанати, які захоплюються зоряною красою і чарівністю.

На останніх фото, представлених на фан-акаунті, можна помітити, як змінилася актриса за минулі роки і як їй вдається навіть в простому костюмі білого кольору захоплювати собою. Піднята біла майка і спортивні штани лише підкреслили стрункість актриси.

За свою акторську діяльність Анджеліна встигла знятися у величезній кількості кінострічок, які зібрали чимало нагород і похвали від кінокритиків. Тому кожна зйомка Джолі повинна бути вдалою і привабливою для фанатів.

До цього було показано незвичайне фото, Анджеліна постала в кадрі в сіро-блакитному закритій сукні, продемонструвавши обличчя крупним планом. Ідеальна укладка зі злегка завитими локонами, а також макіяж з червоною помадою, не рахуючи ретуші, зробили цей кадр просто фантастичним.Варто відзначити не всі залишилися в захваті від" вилизаного " фото.

"Фотошоп 😢 натурально, будь ласка, Анджеліна ☝️"; "це лялька"; "виглядає чудово, завжди мила"; " справжня лялька з гарними очима❤️❤️"; "приголомшливо красиво ❤️ ох, ця стройняжка"; "ти з іншої планети😍"; " красива, приваблива, загадкова... богиня"; "навіть не схожа на себе тут, вона більш красива, коли натуральна", - коментували користувачі.

Нагадавши, втомлена Анджеліна Джолі в балахоні спантеличила зовнішністю на прогулянці з дочкою: "що ховала?".

Як повідомляла Politeka, нестаріюча Анджеліна Джолі засвітила татуювання на пікантному місці, яке зазвичай приховує.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі без ліфчика прогулялася вулицями в тонкій майці з мереживами:"все напоказ".