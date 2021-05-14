Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі стурбувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, в мережі давно обговорюють хворобливу худорлявість актриси, яка ще до розлучення зі своїм чоловіком, актором Бредом Піттом, втратила вагу. Час від часу Джолі набирала кілька кілограмів, після чого знову худла.

На свіжому знімку, який був опублікований на її офіційній фан-сторінці, актриса позувала у відкритій сукні бежевого кольору. Наряд оголив худі руки зірки, на що відразу ж звернули увагу шанувальники. Втім, знайшлися і ті, кому образ Анджеліни припав до душі. Тим більше, що на знімку вона демонструвала непідробні емоції.

"Занадто худа", «Руки як у старої», «Королева», «Мило», «Моя улюблена Анджеліна», «Ти занадто худа, я тобі кажу», "руки жахливі", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, після розлучення з Бредом Піттом Джолі практично пропала з екранів. Її режисерська робота теж була поставлена на паузу. Як пояснювала актриса в одному з інтерв'ю, сімейна ситуація вимагала її присутності вдома, а робота режисера передбачає тривалу відсутність. Відзначимо, що шлюборозлучний процес і суд з приводу опіки над дітьми між колишнім подружжям триває досі.

Нагадаємо, що Джолі зважилася на кардинальні зміни, здивувавши новим іміджем: "брутальна, хамовита і...".

Як Politeka писала, що Джолі в чорній сукні на дивані прикувала до себе погляди одним рухом: "левиця на полюванні".

Також Politeka повідомляла, що Джолі зняла верх вбрання, показавши тату на найцікавіших місцях:"цю жінку не зіпсувати".