Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі має чарівний погляд, яким вміло користується

Головним секретом привабливості Анджеліни Джолі в будь-якій зйомці вважається манера піднести себе без зайвої відвертості. Зачарувати аудиторію артистці вдається, як правильно, одним лише поглядом.

Один з архівних кадрів зі знаменитістю також підкорив фанатів своєю чуттєвістю. Позуючи в чорній сукні на дивані, Джолі продемонструвала не свою тонку фігуру, а ідеальні обриси обличчя. Легендарні вилиці Джолі виглядали ще більш привабливо на кадрі з чорно-білою обробкою.

Причому тонкі брови, які не є трендом протягом декількох років, все одно не псували образ знаменитості. Навпаки, зробили погляд більш відкритим і кокетливим.

"Ви, звичайно, завжди на висоті; мені б хотілося бачити такі кадри частіше; не можу перестати думати про її погляді; як молода левиця; Ні, вона завжди левиця на полюванні; чому погляд такий захопливий; мені здається, ми всі бачимо щось чарівне; без зайвого прекрасна; не треба багато слів»,-пишуть в мережі.

Відзначимо, з віком Анджеліна всерйоз взялася за виховання дітей. Це змінило світогляд актриси. Зірка майже не з'являється на публіці і майже не бере участі в гламурних світських заходах, зосередившись на благодійності та своїй роботі для ООН.

Також раніше фото з недалекого минулого вразило фанатів.

"Дивно красива👏"," чудово, богиня"," занадто красиво чудово"," красиво"," солодкий"," Лінда"," 🔥 🔥 чудово завжди"," привіт Анджеліна", " Ти мені дуже подобаєшся😍", - написали шанувальники актриси.

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