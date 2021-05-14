Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли обеспокоила поклонников своим внешним видом

Как передает Politeka.net, в сети давно обсуждают болезненную худобу актрисы, которая еще до развода со своим мужем, актером Брэдом Питтом, потеряла вес. Время от времени Джоли набирала несколько килограммов, после чего вновь худела.

На свежем снимке, который был опубликован на ее официальной фан-странице, актриса позировала в открытом платье бежевого цвета. Наряд оголил худые руки звезды, на что сразу же обратили внимание поклонники. Впрочем, нашлись и те, кому образ Анджелины пришелся по душе. Тем более, что на снимке она демонстрировала неподдельные эмоции.

"Чересчур худая", «Руки как у старухи», «Королева», «Мило», «Моя любимая Анджелина», «Ты слишком худая, я тебе говорю», «Руки ужасные», - пишут пользователи сети.

Как известно, после развода с Брэдом Питтом Джоли практически пропала с экранов. Ее режиссерская работа тоже была поставлена на паузу. Как объясняла актриса в одном из интервью, семейная ситуация требовала ее присутствия дома, а работа режиссера предполагает длительное отсутствие. Отметим, что бракоразводный процесс и суд по поводу опеки над детьми между бывшими супругами длится до сих пор.

Напомним, что Джоли решилась на кардинальные перемены, удивив новым имиджем: "Брутальная, хамовитая и...".

Как Politeka писала, что Джоли в черном платье на диване приковала к себе взгляды одним движением: "Львица на охоте".

Также Politeka сообщала, что Джоли сняла верх наряда, показав тату на самых интересных местах: "Эту женщину не испортить".