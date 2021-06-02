Голливудская актриса Анджелина Джоли примерила образ точно, ка у принцессы Дианы

Как сообщает Politeka.net, Анджелину Джоли и принцессу Диану сравинили на странице в Инстаграме просто. Джоли и Диана в одинаковых нарядах - роскошных вечерних платьях голубого цвета на бретельках.

Анджелина Джоли и принцесса Диана предстали перед поклонниками в нежном, но в то же самое время элегантном образе.

Лаконичный наряд в легком платье дополняют изысканные украшения: небольшие сережки у Дианы и огромные кольца у Джоли. Волосы у прицессы аккуратно укладены, а у Джоли зачесаны назад.

"Две иконы стиля: Анджелина Джоли и принцесса Диана 😍🤩 ❤️ Анджелина Джоли💛 принцесса Диана", - сказано в сообщении.



Пользователи сети раскритиковали такое стравнение и высказали свое недовлльство:

"Сравнение - жесть! Диана -мощь!", "Джоли с Дианой и рядом не стояла. Диана вся натуральная. Настоящая принцесса 👑", "Джоли не икона стиля", " Не нравится мне Диана. Джоли ❤️ ", "Джоли будто под стиль Дианы одевается прям точ в точ😍 ", " Джоли ван лав❤️Диана, прости", "Диана-бесподобна, без сравнений", "Мне Диана не нравится, а вот Джоли очень. Но, должна признать, Джоли далеко не икона стиля, а вот Диана делала моду".

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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