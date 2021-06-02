Астролог Павло Глоба попередив про небезпечний період
За словами фахівця, труднощі в червні будуть відчувати чотири представники зодіакального кола, передає Slovofraza.
Близнюки
Народжені під цим сузір'ям доведеться "попітніти" в перший літній місяць. За словами Глоби, ви витратите чимало енергії на роботі, щоб залагодити всі питання. Тому фахівець рекомендує зміцнити здоров'я. Близнюкам вдасться з легкістю налагодити відносини, які переживають не найкращі часи. Кінець місяця буде ідеальний для покупок.
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Скорпіон
За словами астролога, незвичайний і дивний час настане у представників цього знака Зодіаку. Глоба каже, що вам можуть приснитися погані сни, але приймати все близько до серця не варто. Негативні думки і страхи поступово розсіятися, а удача буде періодично приходити у всіх сферах.
Стрілець
Нездужання і втома можуть вибити вас з колії в червні. За словами Глоби, вам необхідно зосередитися на спілкуванні з позитивними людьми. Вони зможуть підвищити ваш настрій і продуктивність.
Водолій
Народжені під цим сузір'ям в перший літній місяць зіткнуться з ворогами і недоброзичливцями. Заздрісники не будуть давати вам спокою, тому астролог радить мінімізувати спілкування з такими людьми.
Нагадаємо, що літо принесе чотирьом знакам Зодіаку позитивні зміни в життя.
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