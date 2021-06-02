Астролог Павел Глоба предупредил об опасном периоде

По словам специалиста, трудности в июне будут испытывать четыре представителя Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Близнецы

Рожденные под этим созвездием придется "попотеть" в первый летний месяц. По словам Глобы, вы потратите немало энергии на работе, чтобы уладить все вопросы. Поэтому специалист рекомендует укрепить здоровье. Близнецам удастся с легкостью наладить отношения, которые переживают не лучшие времена. Конец месяца будет идеален для покупок.

Скорпион



По словам астролога, необычное и странное время наступит у представителей этого знака Зодиака. Глоба говорит, что вам могут присниться дурные сны, но принимать все близко к сердцу не стоит. Негативные мысли и страхи постепенно рассеяться, а удача будет периодически приходить во всех сферах.

Стрелец



Недомогание и усталость могут выбить вас из колеи в июне. По словам Глобы, вам необходимо сосредоточиться на общении с позитивными людьми. Они смогут повысить ваше настроение и продуктивность.

Водолей

Рожденные под этим созвездием в первый летний месяц столкнутся с врагами и недоброжелателями. Завистники не будут давать вам покоя, поэтому астролог советует минимизировать общение с такими людьми.

Напомним, что лето принесет четырем знакам Зодиака позитивные изменения в жизнь.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет особенное везение, кого накроет удачей и счастьем

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