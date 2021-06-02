Солістка популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала милий образ у стилі ретро

Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася новим яскравим фото на сторінці гурту в Instagram. На ньому Саніна вирішила продемонструвати своє нове перетворення.

Так, співачка позувала з незвичайним реквізитом. У неї в руках був старовинні ретро-телефон з фігурною трубкою. Співачка доклала її до вуха, ніби збирається комусь подзвонити.

Незважаючи на те, що Саніна була одягнена в просту чорну толстовку, її макіяж і зачіска також підходили по стилю до телефону. Так, зірка акуратно підвела очі і зробила яскравий акцент на обличчі за допомогою червоної помади. Її волосся було укладено кокетливими великими локонами.

"Симпатичний ретро-телефон! Тільки один мінус - до нього не можна підключити 4G! Я перевірити. Тому такий телефон тільки для фоток з ретро-буклями", - написала співачка.

Її шанувальники тут же відреагували на цей пост.

"Алло алло, пронто пронто", "Юлія ви дуже красива жінка. Ваші пісні дуже круті, команда супер", "яка ви красива", "чудове фото", "яка неймовірна красуня", "фото красиве, але телефон частина розмита, трохи псує загальну картину", - пишуть люди.

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss в ланцюгах і сітці захопила зухвалим чином: «Юля, ви ікона».

Як повідомляла Politeka, Саніна в незвичайному образі дівчинки-підлітка звернулася до українців з важливим проханням: "Цей день настав!".

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