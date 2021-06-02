Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала милый образ в стиле ретро

Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась новым ярким фото на странице группы в Инстаграм. На нем Санина решила продемонстрировать свое новое преображение.

Так, певица позировала с необычным реквизитом. У нее в руках был старинные ретро-телефон с фигурной трубкой. Певица приложила ее к уху, будто собирается кому-то позвонить.

Несмотря на то, что Санина была одета в простую черную толстовку, ее макияж и прическа также подходили по стилю к телефону. Так, звезда аккуратно подвела глаза и сделала яркий акцент на лице при помощи красной помады. Ее волосы были уложены кокетливыми крупными локонами.

«Симпатичный ретро-телефон! Только один минус - к нему нельзя подключить 4G! Я проверила. Поэтому такой телефон только для фоток с ретро-буклями», - написала певица.

Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.

«Алло алло, пронто пронто», «Юлия вы очень красивая женщина. Ваши песни очень крутые, команда супер», «Какая вы красивая», «Чудесное фото», «Какая невероятная красавица», «фото красивое, но телефон часть размыта, немного портит общую картину», - пишут люди.

Напомним, Санина из The Hardkiss в цепях и сетке восхитила дерзким образом: «Юля, вы икона».

Как сообщала Politeka, Санина в необычном образе девочки-подростка обратилась к украинцам с важной просьбой: "Этот день настал!".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в атласном топике впечатлила новым образом: "Похожа на молодую Алсу".