Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина в необычном образе восхитила своей фигурой

Популярная исполнительница часто меняется, преображается ради идеального лука и появления на публике. Так как Юлия все чаще оказывается под пристальным вниманием сети, она старается осторожно подходить к выбору нарядов.

Певица обратилась к своим фанатам и к тем, кто купил билеты на ее концерт. В подписи Санина рассказала, что шоу "Десять" перенесено на 18 июня 2022 года. На снимке Санина в облегающем комбинезоне глубокого синего цвета и с двумя косиками, похожа на девочку-подростка.

"Этот день настал! Да, шоу "Десять" перенесено на 18/06/22. Но сегодня все, кто с билетами на концерт, увидят эксклюзивную презентацию альбома "Жива і не залізна"! Ты с билетом?!

Тогда проверяй почту, с которой покупал билеты! Покупал билеты на компанию?! Поделись ссылкой с друзьями. А еще лучше — пригласи их на совместный просмотр! Не переживай и не спеши! Видео будет доступно для просмотра до 23:59 29 мая! Друзья, у нас к вам просьба! 🙂 Не делитесь ссылками в соц. сетях и не копируйте контент. Спасибо за любовь и уважение к нашему творчеству! Приятного просмотра! Kiss! , - написала исполнительница.

Стоит отметить, 30-летняя Санина обожает экспериментировать с внешностью. Ее бессменный стилист Слава Чайка не устает придумывать для своей музы удивительные наряды и прически. Для презентации нового альбома Санина приоделась особенно ярко. На голове у певицы красовался парик с темными волосами, а яркий макияж делал ее не похожей на себя. На фото Юлия сидела на диване в окружении коллег по группе.

, - отметила Санина.

Напомним, что Санина из The Hardkiss в кожаном костюме показала кардинально новый образ: "Совсем другая".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss во всем черном сделала заявление, вызвав ажиотаж в сети: «Юля, вы…».

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в красном позировала для мирового глянца: "Это лучшая иллюстрация".