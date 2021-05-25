До чего же хороша!

Фронтвумен популярной группы The Hardkiss Юлия Санина впечатлила новым образом, который подготовила к выходу нового альбома

Как пишет Politeka.net, вместо отмененного концерта, который группа собиралась посвятить 10-летию коллектива, The Hardkiss собрались выпустить новый альбом. В честь этого группа создала уникальные футболки для своих поклонников. На фото Юлия продемонстрировала одну из них. Она позировала в черной футболке с синим крылом на груди. Total black образ завершали оригинальной формы очки. Естественное освещение сделало кожу Юлии фарфоровой.

«Крылатая и Живая! Эксклюзивная оверсайз-футболка к релизу нового альбома. Внимание: тираж - всего 100 шт!», - похвасталась Юлия новым мерчем, вызвав ажиотаж в сети.

В комментариях эффектной брюнетке оставили массу приятных слов и отзывов о фирменной одежде.

«Юля, вы мой краш», «Срочно надо мне такое», «Красотка», «Ваууу, вы очень красивая, самая лучшая певица в Украине. Ваша группа и ваши песни самые крутые», «Очень крутая футболка», «Непревзойденная», «Крутой Лук! Как круто красота», «Не знаю, кто этот хитрец с синими крыльями, но нашел же где запрятаться то», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Санина из The Hardkiss с короткой стрижкой впечатлила необычным цветом волос: «Больше нравится настоящая Юля…».

А еще Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в красном позировала для мирового глянца: "Это лучшая иллюстрация".

Также Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss с гордостью сообщила о новом достижении: "Готова расправить крылья и полететь".