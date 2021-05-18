Фронтвумен популярної групи The Hardkiss Юлія Саніна кардинально змінила образ

Як повідомляє Politeka.net, 30-річна Юлія Саніна дуже любить експериментувати із зовнішністю. З самого початку існування The Hardkiss вона розбурхувала фантазію шанувальників своїми неординарними образами.

Як відомо, Юлія тісно співпрацює зі стилістами славою Чайкою та Віталієм Дацюком. Також співачка працює з молодими дизайнерами, які забезпечують її неймовірними нарядами.

На свіжих фото Саніна постала з незвичайним рожевим волоссям. Коротка стрижка підкреслила миловидне обличчя артистки, а яскравий макіяж вдало гармоніював з нарядом. У коментарях улюблениці публіки залишили масу приємних слів.

"Ну образ шикарний просто", "Це дуже красиво, але мені більше подобається справжня Юля, а не "образ блондинки" який подобається Валу", "коли ж вже альбом?", "І додати б корону", «неймовірна», «кожен раз шокуючі і шалено красиві образи», «ікона», "з неба", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Юлія Саніна в оточенні колег по групі засвітилася на заході в чорній сукні з білими елементами. Образ доповнили напівпрозорі легінси і туфлі на підборах.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss зважилася на фото в купальнику, вразивши підкачаною фігурою: рідкісні кадри.

Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна, зібравши "урожай" нагород, поскаржилася на зіпсований відпочинок в Єгипті: "туди їздять українці".

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss разом з чоловіком перетворилися на ельфів прямо на репетиції: кадри перевтілення.