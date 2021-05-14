Фронтвумен відомої української групи The Hardkiss і півфіналістка шоу «Танці з зірками» Юлія Саніна поділилася ексклюзивними кадрами з репетиції

Як передає Politeka.net, тріумфатори музичної премії YUNA група The Hardkiss продовжують готуватися до грандіозного концерту, який буде присвячений 10-річчю групи і пройде на НСК «Олімпійський». Як відомо, концерт повинен був пройти в травні 2021 року, але через карантин його перенесли на літо 2022 року.

Втім, The Hardkiss вирішили не залишати своїх шанувальників без подарунка і приготували для них онлайн-презентацію нового альбому. У себе в Instagram Юлія поділилася ексклюзивними кадрами з репетиції. Вона використовувала маску ельфа, перетворившись на ельфійку і перетворивши на казкову істоту свого чоловіка. Судячи з усього, на репетиції група відпрацьовувала пісню з нового альбому, так як Юлія зняла сторіс без звуку.

"Не можу палити нову пісню. Читай по губах", - підписала відео зірка.

Раніше ми писали, що Юлія Саніна разом з чоловіком і сином провела відпустку в Єгипті. Співачка залишилася незадоволена відпусткою, про що розповіла у себе в Instagram.

"Найгірша відпустка-зазвичай нам завжди щастить, але не цього разу", - заявила зірка.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss вразила незвичайною зачіскою поруч з лисим чоловіком: "Ой, ну такі...".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss вразила перевтіленням в кислотному вбранні і сіточці:"Ну богиня".

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss зважилася на фото в купальнику, вразивши підкачаною фігурою: рідкісні кадри.