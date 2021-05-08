Солістка відомої української групи The Hardkiss і півфіналістка шоу «Танці з зірками», Юлія Саніна, постала в стильному образі

Юлія Саніна одружена з креативним продюсером і гітаристом групи The Hardkiss Валерієм Бебко (Валом), пише Politeka.net. Пара разом зі своєю командою активно розвивається у творчості.

Група The Hardkiss завжди прагне чимось здивувати своїх шанувальників. Красиві пісні і яскраві образи, що запам'ятовуються - це все може тільки радувати.

Цього разу Юлія Саніна розмістила новий знімок групи, на якому вона постала в помаранчевому гольфі, який підкреслив її ідеальну фігуру, а також в чорних лосинах з яскравими деталями. Незвична зачіска і заплетених кісок завершила настільки цікавий образ.

Поруч зі співачкою позували учасники її команди, зокрема, лисий чоловік.

За три години публікація зібрала понад 9000 лайків і багато коментарів.

"Юляя🛐 🛐 🛐 🛐 🛐", " ікона😩", "чекаємо в Харкові", "Моя найбільша любов!❤ ❤ ❤ ❤ ", "А фото то не нове 😢❤️ де це Юльчик пропала.... ні сторіз, ні фото нових💔 🤔", "Ой, ну такі відпадні прям🤘 🏻❤️", "знову вмирати .... Юлю, я вже задовбалася від цих нападів після ваших нових фото. 💀 ", "Офігенно🔥 🔥"," ну це бомба"," які всі красиві😍 😍 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, The Hardkiss - рок-група, яка була створена у 2011 році. Авторство всіх пісень гурту належить її учасникам - Юлії Саніній та Валерію Бебко. Над образами учасників групи працюють різні стилісти.

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