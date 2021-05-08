Солистка известной украинской группы The Hardkiss и полуфиналистка шоу «Танці з зірками», Юлия Санина, предстала в стильном образе

Юлия Санина замужем за креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss Валерием Бебко (Валом), пишет Politeka.net. Пара вместе со своей командой активно развивается в творчестве.

Группа The Hardkiss всегда стремится чем-то удивить своих поклонников. Красивые песни и яркие запоминающиеся образы - это все может только радовать.

В этот раз Юлия Санина разместила новый снимок группы, на котором она предстала в оранжевом гольфе, подчеркнувшем ее идеальную фигуру, а также в черных лосинах с яркими деталями. Необычная прическа и заплетенных косичек завершила столь интересный образ.

Рядом с певицей позировали участники ее команды, в частности, лысый муж.

За три часа публикация собрала более 9000 лайков и много комментариев.

"Юляя 🛐🛐🛐🛐🛐", "икона😩", "Ждём в Харькове", "Моя самая большая любовь!❤❤❤❤", "А фото то не новое 😢❤️ Где это Юльчик пропала.... ни сториз ,ни фото новых💔🤔", "ой, ну такие отпадные прям 🤘🏻❤️", "опять умирать .... Юля, я уже задолбалась от этих приступов после ваших новых фото. 💀", "Офигенно 🔥🔥", "Ну это бомба", "Какие все красивые😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, The Hardkiss - рок-группа, которая біла создана в 2011 году. Авторство всех песен группы принадлежит ее участникам - Юлии Саниной и Валерию Бебко. Над образами участников группы работают разные стилисты.

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