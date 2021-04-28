Солистка известной украинской группы The Hardkiss и полуфиналистка шоу «Танці з зірками» показала простоя повседневный образ и поделилась откровением о себе

Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась новым постом в своем Инстаграм.

Так, Санина решила показать поклонникам, которые чаще всего видят ее на сцене или в эфире разных шоу, как она выглядит в обычной жизни.

На фото певица одета в простой свитшот жизнерадостного оранжевого цвета. На ее лице легкий макияж, который лишь подчеркивает естественную красоту Саниной, при этом не меняя ее внешность. Дополнили образ распущенные волосы, завитые крупными локонами, которые сделали внешний вид Юлии более романтичным и женственным.

В подписи к фото Санина довольно необычно описала себя.

«Живая и не железная», - написала исполнительница.

Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.

«И очень красивая», «Волосы прекрасные», «А в глазах глубина от голубых озер. Невероятная», «Какая ты прекрасная», «Вам очень идет Оранжевый», «Какая же вы красивая!», «Нет слов…», «Глядя на Вас даже и предоставить себе невозможно, что когда-то Вы считали себя гадким утёнком. С каждым днём становитесь все краше и краше», «Юлечка, какая ты любовная любовь. Невозможно теплая», - пишут люди.

Напомним, Санина из The Hardkiss прервала молчание после выходки Кароль: "Я очень благодарна Тине, но...".

Как сообщала Politeka, Санина из "The Hardkiss" рассказала о принятии тяжелого решения для группы: "Можете себе представить...".

Также Politeka писала, что Санина из "The Hardkiss" облачилась в латекс, дав повод заговорить о себе: "Бомбезный образ".