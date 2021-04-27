Солистка популярной украинской группы The Hardkiss и полуфиналистка «Танців з зірками» Юлия Санина заговорила об участии в песенном шоу
После того, как Тина решила сменить имидж, отойти от своего привычного образа и начала презентацию уникального альбома с новым направлением, она рассказала, что готова пойти еще дальше. Дело в том, что в финале 11-го сезона "Голосу країни" Тина подчеркнула: она навсегда покидает проект.
При этом звезда призналась, что свое место судьи в песенном шоу она предпочла бы отдать солистке The Hardkiss Юлии Саниной, с которой ранее записала песню для украинского фильма, а также создала клип.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Дантес неожиданно раскрыл важную роль Олега Винника в его браке с Дорофеевой: "Спасибо тебе"
Ударом стал для Тины Кароль суперфинал, на "Голосі країни" ее больше не увидят: "Так обидно"
"А что с Тиной?": Кароль без косметики и в растянутой кофте подловили на улице, певица обеспокоила видом
Остановилось сердце знаменитой советской актрисы, коллеги сообщили о трагедии: "Вечная память"
"Это был мой крайний сезон. Я очень благодарю "Голос країни". Спасибо всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Люблю каждого, кто приобщался к этому проекту", - такое заявление сделала певица.
Юлия в разделе Стори в Инстаграм ответила на волнующий поклонников вопрос:
«Тина предложила вам место в Голосе, пойдете?».
Вот как реагирует певица: «Ой, я всегда очень благодарна Тине за ее теплые слова. И спасибо за такое доверие! Но Владимир Завадюк пока что еще не звонил. Поэтому, ничего не могу сказать по этому поводу», - с улыбкой сказала певица.
Накануне группа объявила поклонникам неприятную новость: в связи с продлением карантина они были вынуждены перенести свой концерт в Киеве на целый год. Теперь шоу «Десять» состоится не раньше 18 июня 2022 года.
В новом посте на странице группы в Инстаграм Санина рассказала, как тяжело музыкантам далось это решение.
«Второй день нахожусь в состоянии «ушла в себя», в раздумьях о том... какая у нас все-таки потрясающая публика! Объявить перенос концерта на год - было очень сложным решением. Я не буду подробно описывать состояние, в котором я делала вчерашний пост. Можете себе представить...», - откровенно написала исполнительница.
Напомним, ударом стал для Тины Кароль суперфинал, на "Голосі країни" ее больше не увидят: "Так обидно".
Также Politeka писала, что молодая Кароль в узком платье очаровала формами, такой звезду мало кто помнит: "Давно это было"