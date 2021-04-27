Солистка популярной украинской группы The Hardkiss и полуфиналистка «Танців з зірками» Юлия Санина заговорила об участии в песенном шоу

После того, как Тина решила сменить имидж, отойти от своего привычного образа и начала презентацию уникального альбома с новым направлением, она рассказала, что готова пойти еще дальше. Дело в том, что в финале 11-го сезона "Голосу країни" Тина подчеркнула: она навсегда покидает проект.

При этом звезда призналась, что свое место судьи в песенном шоу она предпочла бы отдать солистке The Hardkiss Юлии Саниной, с которой ранее записала песню для украинского фильма, а также создала клип.

"Это был мой крайний сезон. Я очень благодарю "Голос країни". Спасибо всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Люблю каждого, кто приобщался к этому проекту", - такое заявление сделала певица.

Юлия в разделе Стори в Инстаграм ответила на волнующий поклонников вопрос:

«Тина предложила вам место в Голосе, пойдете?».

Вот как реагирует певица: «Ой, я всегда очень благодарна Тине за ее теплые слова. И спасибо за такое доверие! Но Владимир Завадюк пока что еще не звонил. Поэтому, ничего не могу сказать по этому поводу», - с улыбкой сказала певица.

Накануне группа объявила поклонникам неприятную новость: в связи с продлением карантина они были вынуждены перенести свой концерт в Киеве на целый год. Теперь шоу «Десять» состоится не раньше 18 июня 2022 года.

В новом посте на странице группы в Инстаграм Санина рассказала, как тяжело музыкантам далось это решение.

«Второй день нахожусь в состоянии «ушла в себя», в раздумьях о том... какая у нас все-таки потрясающая публика! Объявить перенос концерта на год - было очень сложным решением. Я не буду подробно описывать состояние, в котором я делала вчерашний пост. Можете себе представить...», - откровенно написала исполнительница.

Напомним, ударом стал для Тины Кароль суперфинал, на "Голосі країни" ее больше не увидят: "Так обидно".

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